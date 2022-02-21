Alvaro Morata: "İyi ki Juventus'ta kalmışım"

Juventus'un santrfor oyuncusu Alvaro Morata, ara transfer döneminde çıkan iddialar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alvaro Morata: 'İyi ki Juventus'ta kalmışım'
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21 Şubat 2022 17:45
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un santrforu Alvaro Morata, ara transfer döneminde Barcelona'ya neden gitmediğini anlattı.

Barcelona'dan aldığı teklif sonrası Allegri ile konuştuğunu söyleyen İspanyol golcü, "Barcelona konusu artık önemli değil. Oradan gelen teklif hakkında Allegri ile konuştuk. Dusan Vlahovic'in gelişinin bana yardımcı olacağını ve takımda kalmam gerektiğini söyledi. Öyle de oldu. Juventus'ta kaldığım için mutluyum, bana kalsa hep burada olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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