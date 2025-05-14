2'nci Lig Play-Off 2'nci Turu rövanş maçında evinde 1-0 yendiği Kastamonuspor'la cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Altınordu tura odaklandı. İlk turda Adana 01 FK'yı seri penaltı atışlarıyla eleyip saf dışı bırakan Kırmızı-lacivertliler, Kastamonuspor engelini de aşmak için planlarını yaptı.



İzmir'deki maçı 1-0 kazanıp önemli avantaj elde eden Altınordu, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde turu geçen taraf olacak. Rakibin tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzayacak. Teknik Direktör Namet Ateş, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "İlk maçta oyuncularım yüreklerini ortaya koydu.



Güzel bir galibiyet aldık. Devamını getirmeliyiz. Turu geçeceğimize inancımız tam" dedi. Altınordu, turu geçmesi halinde 68 Aksarayspor-Vanspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.



