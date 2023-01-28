Altınordu, puanı son anda kurtardı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Boluspor, 58. dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Altınordu, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Altınordu, bir sonraki haftayı BAY geçtikten sonra Pendikspor'a konuk olacak. Boluspor ise gelecek hafta Pendik'i ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Ferdi Karadoruk, Ömer Lütfü Aydın
Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 61 Metehan Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük (Dk. 80 Muzaffer Kocaer), Ali Özgün
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 73 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 90+4 Posmac), Bregu (Dk. 87 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 73 Gökhan Alsan), Ndlovu (Dk. 73 Balde)
Goller: Dk. 58 Ndlovu (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 5 Bülent Cevahir, Dk. 9 Eray Ataseven, Dk. 50 Onur Ulaş, Dk. 89 Melih Okutan, Dk. 90+5 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Boluspor, 58. dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Altınordu, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Altınordu'da 90. dakikada penaltı atışını kullanan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine atış tekrarlandı. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Bu sonucun ardından Boluspor 34, Altınordu ise 17 puana yükseldi.
Altınordu, bir sonraki haftayı BAY geçtikten sonra Pendikspor'a konuk olacak. Boluspor ise gelecek hafta Pendik'i ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Ferdi Karadoruk, Ömer Lütfü Aydın
Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 61 Metehan Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük (Dk. 80 Muzaffer Kocaer), Ali Özgün
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 73 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 90+4 Posmac), Bregu (Dk. 87 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 73 Gökhan Alsan), Ndlovu (Dk. 73 Balde)
Goller: Dk. 58 Ndlovu (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 5 Bülent Cevahir, Dk. 9 Eray Ataseven, Dk. 50 Onur Ulaş, Dk. 89 Melih Okutan, Dk. 90+5 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
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