Altınordu'nun gençleri transfer radarında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, kadrolarındaki Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer ve Furkan Metin gibi isimlerin gelecek sezon yurt dışına transfer olabileceğini bildirdi.Kahraman, yaptığı açıklamada, Altınordu'nun yıllardır bir oyun felsefesi olduğunu, gelecek sezonda da topa sahip olan, oyun içinde kurguları bulunan futbol sergileyeceklerini kaydetti.Futbolu satranca benzettiğini belirten Kahraman,dedi.Kahraman, Altınordu'nun her zaman bir hedefinin olduğunu belirterek,diye konuştu.Kadrolarında altyapıdan 15 oyuncularının olduğunu hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi 18 ve 19 Yaş Altı Takımı, 19 Yaş Atlı Gelişim Ligi'nde Menemenspor'u 7-1 mağlup ederek sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.9, 10 ve 11 yaş altı takımları da Kuşadası'ndaki Atatürk Gençlik Turnuvası'nda kendi yaş kategorilerinde birinciliğe ulaştı.