24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Altınordu, İlk galibiyet peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, yarın evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak.

calendar 24 Ekim 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta genç kalecisi Arif Şimşir'in iki penaltı kurtardığı maçta lider Batman Petrolspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, yarın evinde Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.
 
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşme hattında bulunan 4 puana sahip Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını dile getirdi.
 
Maçın bilet fiyatları 1 TL olarak açıklandı. 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
