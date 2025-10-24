Altınordu, İlk galibiyet peşinde

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta genç kalecisi Arif Şimşir'in iki penaltı kurtardığı maçta lider Batman Petrolspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, yarın evinde Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşme hattında bulunan 4 puana sahip Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını dile getirdi.
Maçın bilet fiyatları 1 TL olarak açıklandı.