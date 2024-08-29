Altınordu, Emre Oymak'la yollarını ayırdı.

Altınordu'da ara transfer döneminde Van Spor FK'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu kulübüyle 2025 yılında bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu, Emre Oymak'la yollarını ayırdı.
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29 Ağustos 2024 16:34
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 17:31

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Emre Oymak'la yollar resmen ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli takımda oynayıp, ara transfer döneminde Van Spor FK'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu kulübüyle 2025 yılında bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Emre, Kırmızı Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'la 2 yıllık kontrat imzaladı. İzmir temsilcisine 2017'de Kızılcabölükspor'dan transfer olan Emre, altyapıda U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra A takımda fazla şans bulamadı. Kiralık olarak Niğde Anadolu FK ve Van Spor kulüplerinde forma giyen futbolcu yuvadan uçtu. Altınordu'dan ayrılan sağ bek Furkan Metin de Karacabey'e gitmişti

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