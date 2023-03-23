Altınordu deplasmanda liderle rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 1-0 geriye düştüğü Tuzlaspor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu cuma günü deplasmanda lider Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 28'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Deprem nedeniyle çekilen takımlar sonrası 4 yerine 2 ekibin küme düşeceği ligde 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi, 54 puanı bulunan Samsunspor'un 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeyi hedefliyor.
EROĞLU'NA KONUK
Ligdeki 2'nci ve son yenilgisini 15 Ekim'de İzmir'de 2-1'lik skorla Altınordu'dan alan Samsunspor, daha sonra çıktığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Altınordu'nun başında 10 yıl görev alıp geçen sezon sonunda kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, son 4 maçını gol yemeden, 9 gol atarak kazandı. İzmir ekibi dişli rakibini dize getirip tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Altınordu'da Samsunspor'la 15 Ekim'deki ilk maçta takımı çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nun eski yardımcısı Ufuk Kahraman'la yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine önce Gökhan Ünal, ardından Hasan Özer getirilmişti. Altınordu'da cezası süren Erdem forma giyemeyecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 28'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Deprem nedeniyle çekilen takımlar sonrası 4 yerine 2 ekibin küme düşeceği ligde 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi, 54 puanı bulunan Samsunspor'un 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeyi hedefliyor.
EROĞLU'NA KONUK
Ligdeki 2'nci ve son yenilgisini 15 Ekim'de İzmir'de 2-1'lik skorla Altınordu'dan alan Samsunspor, daha sonra çıktığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Altınordu'nun başında 10 yıl görev alıp geçen sezon sonunda kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, son 4 maçını gol yemeden, 9 gol atarak kazandı. İzmir ekibi dişli rakibini dize getirip tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Altınordu'da Samsunspor'la 15 Ekim'deki ilk maçta takımı çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nun eski yardımcısı Ufuk Kahraman'la yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine önce Gökhan Ünal, ardından Hasan Özer getirilmişti. Altınordu'da cezası süren Erdem forma giyemeyecek.
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