Altınordu'dan alkışlanacak hareket

Altınordu, 25 depremzede çocuğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ağırlayacak.

Haber; AA
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Altınordu'dan alkışlanacak hareket
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10 Şubat 2023 20:33
Altınordu Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı evsiz kalan 10-15 yaş arasındaki 25 çocuğun İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ikamet edeceğini açıkladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 çocuğun, tesislerde 3-6 ay arasında konaklayabilmesi için girişimlere başlandığı belirtildi.

Bu konuda başta Alie ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlarla temasa geçildiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda 25 çocuğumuzu ağırlamak için hazır olan tesisimiz, gerekli izinlerin alınmasının hemen ardından, bu çocuklarımız bulunduğu bölgelerden İzmir Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimize getirilecektir. Yine depremzede çocuklarımızın eğitimleri için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Selçuk Kaymakamlığı ile de irtibat kurulmuştur."

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