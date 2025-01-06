Altınordu'da Tahsin gidici

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 10 numara pozisyonda forma giyen Tahsin Çakmak gözden çıkarıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Tahsin gidici
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06 Ocak 2025 17:09
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 10 numara pozisyonda forma giyen Tahsin Çakmak gözden çıkarıldı.

Sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi SV Babelsberg 03'ten kadroya dahil edilen 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu ilk yarıda oynadığı 10 maçta sadece 2 kez ilk 11'de yer alıp toplam 261 dakika oyunda kaldı.

Skora katkı sağlayamayan Tahsin, ilk yarının son haftasındaki Afyonspor deplasmanında kadroda yer almadı.

Kırmızı-lacivertli takımın Antalya kampına da katılmayan Tahsin'in kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor'a kiralanacağı gelen haberler arasında.

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