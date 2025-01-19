Altınordu'da Olcay Şahan dönemi sona erdi!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan ile yollar ayrıldı.



Altınordu, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşmayla Şahan ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Altınordu'nun başında 19 maça çıkan Olcay Şahan, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Altınordu'nun açıklaması şu şekilde:



A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



"Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."



