Altınordu'da gözler Emre Aydınel'de

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışının içinde olan Altınordu'da gözler sezon başında kadroya dahil edilen Emre Aydınel'e çevrildi. Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve ilk yarıda 3 kez rakip fileleri sarsıp 1 asist yapan 25 yaşındaki gurbetçi santrforun ikinci yarıda skora daha fazla katkı yaparak takımını sırtlaması bekleniyor. Altınordulu kurmayların Emre'den beklentisinin büyük olduğu ifade edildi. Gençlik yıllarında alt yaş gruplarında 7 kez milli formayı terleten tecrübeli golcünün İzmir temsilcisinin en önemli kozlarından biri olacağı dile getirildi.



Teknik direktör Ersan Parlatan'ın göreve başladığı iç sahadaki Kepezspor maçında ilk 11'de yer alan Emre, son olarak Isparta 32 Spor deplasmanında hasta olması nedeniyle yedek soyunup ikinci yarının başında oyuna girdi. Kırmızı-lacivertli formayla oynadığı 20 maçın 11'inde ilk 11'de görev yapan deneyimli forvetin performansının giderek yükselmesi bekleniyor. Altınordu'da çok mutlu olduğunu dile getiren Emre, "Altınordu, Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi. Ligde yarış devam ediyor. Sezon sonunda 1'inci Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.



ERSAN PARLATAN: KAZANMAK İSTİYORUZ



Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Kırklarelispor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Son olarak Isparta 32 Spor deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gönül isterdi ki Isparta'dan 3 puanla dönelim ama 1 puan da kötü değil. Maçın genelinde iyi bir futbol sergiledik, birçok pozisyona girdik ve maalesef yine sonuçlandıramadık. Bunun üzerine çalışıyoruz, oyuncularımızla analizler yapıyoruz. Genel anlamda oyundan ve oyuncularımın çabasından memnunum. Fırsatlara bakılırsa maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.



Ligde son 3 haftadır berabere kaldıklarını hatırlatan Teknik direktör Parlatan, Kırklarelispor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Kendi sahamızda artık özlenen 3 puana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Isparta 32 Spor maçını Kepez maçı ile karşılaştırırsam, olumlu işler yaptığımızı görebiliyorum. Geliştirdiğimizi, geliştiğimizi görüyorum. O yüzden cumartesiye kitlenip hedeflenip 3 puan almak istiyoruz. Arka arkaya maçlar oynayacağız. Bu maçtan sonra Erzincan deplasmanımız var. Fizik kalitemiz iyi diye düşünüyorum. Maç trafiğine bakılırsa çok zorlanacağımızı da düşünmüyorum. Önemli olan buradan doğru dersler çıkartıp iyi futbol oynayarak iyi skor almak istiyoruz" diye konuştu.



