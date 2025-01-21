Altınordu'da Ersan Parlatan tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan'ın getirileceği öğrenildi.

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Altınordu'da Ersan Parlatan tamam
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21 Ocak 2025 13:55
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan getirilecek.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Teknik Direktör Olcay Şahan'la yollarını ayıran İzmir temsilcisi, 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan'la prensip anlaşmasına vardı.

Berlin doğumlu UEFA Pro Lisansı olan Parlatan, son olarak bu sezon 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nde 12 maçta görev yapıp 1.25 puan ortalaması yakaladı.

Almanya'da Berlin AK 07, BFC Viktoria 89, Altlüdersdorf, TSG Neustrelitz, Viktoria Berlin, TSV Steinbach, Nürnberg, Kickers Offenbach, Wuppertaler SV gibi kulüplerde çalışan Ersan Parlatan, Türkiye'de Göztepe ve Konyaspor'da İlhan Palut'un yardımcılığını yaparken, Bandırmaspor ve Keçiörengücü'nde teknik adam olarak görev aldı. Tecrübeli teknik adamın bu hafta İzmir'de oynanacak Kepezspor karşılaşmasında takımın başındaki ilk maçına çıkacağı belirtildi.

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