Altay yeni sezona başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına 24 Haziran Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay yeni sezona başlıyor
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23 Haziran 2022 16:40
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları 24 Haziran Cuma günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi.

Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi.

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