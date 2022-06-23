Altay yeni sezona başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları 24 Haziran Cuma günü başlayacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi.



Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ