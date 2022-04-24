Altay - Galatasaray: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.Altay'ı siyah-beyazlılarda kadrodışı olan Marco Paixao ve Murat'ın yanı sıra tedavileri süren Deniz, Özgür maç kadrosunda yer almayacak, Naderi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Taylan ile Barış Alper Yılmaz ve Morutan Altay maçı kadrosunda yer almadı.Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Ceyhun, Rodriguez, BambaMuslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Babel, Berkan, Cicaldau, Kerem, HalilGalatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de 84. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu.Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi.Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray'da 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı.İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.Galatasaray, Altay ile yaptığı karşılaşmalarda en farklı skorlu galibiyeti 1996-97 sezonunda rakibini 8-1 yenerek aldı.Altay ise rekabetteki en farklı galibiyetlerini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elde etti.