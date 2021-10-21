Altay'da sıkıntı büyüyor

Süper Lig'de aldığı üst üste mağlubiyetler sebebiyle morali bozulan Altay, Cuma günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde savunmada sorun yaşıyor. Son olarak Murat Akça'nın takımdan 4 maç uzak kalacak olması sebebiyle sıkıntı katlanarak arttı.



Malatya deplasmanında İbrahim ya da Björkander'in ilk 11'de şans bulması beklenirken kaleci Mateusz Lis de ilk 9 haftadaki performansıyla geçer not alamadı. Lis zaman zaman hatalı goller yediği şeklinde eleştirilirken, İbrahim Öztürk'ün yanı sıra Björkander, Thiam gibi isimler de istenilen seviyeye ulaşamadı. Sakatlığı süren Rodriguez'den yoksun çıkacak ekipte, Bamba, Poko ve Aka'nın durumları da takip ediliyor



YA YENİYORLAR YA YENİLİYORLAR



Altay, yarın karşılaşacağı Malatya ile benzer bir grafiğe sahip. İki ekip bu sezonki maçlarda beraberlik yüzü görmezken ya yendiler, ya da yendiler. Siyah-beyazlılar oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi elde ederken 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Malatya ise 9 maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını kaybetti ve 9 puanla 16. sıraya geriledi.





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