Altay'da Paixao gollerle başladı

1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemlerde 4 kez gol kralı Marco Paxiao bu seneye de gollerle başladı. Portekizli oyuncu çıktığı dört karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Paixao gollerle başladı
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05 Eylül 2023 15:15
Son olarak evinde Göztepe'ye 1-0 yenilip 1'inci Lig'de 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Altay'da golcü Marco Paxiao gollerine devam etti.

Siyah-beyazlıların 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemlerde 4 kez gol kralı olan Portekizli futbolcu, bu sezona da iyi başladı. Altay'ın toplam kaydettiği 4 golün 2'sine imza atan 38 yaşındaki futbolcu şimdiden takımın en önemli kozu oldu, rakiplere de göz dağı verdi.

Marco Paixao, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında siftah yaptı. Deneyimli santrfor 3'üncü haftada Kocaelispor deplasmanında yine sahneye çıktı. Ancak, Altay Kocaeli deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Göztepe derbisine de iddialı hazırlanan Paxiao, 89'uncu dakikada ise net pozisyonu gole çeviremedi.

 
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