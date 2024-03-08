Altay'da iki isim belirsiz

1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'da geçen haftaki Ümraniyespor deplasmanında sakatlanan ön libero Ceyhun Gülselam ile sol kanat Eren Erdoğan'ın durumları belirsiz.



Kasığındaki ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Ceyhun ve darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle tedavi gören Eren'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.



Ligin ikinci yarısında transfer yasağı ve takımdan ayrılanlar isimler nedeniyle kısıtlı bir kadro ile mücadele eden siyah-beyazlılarda sağlık ekibinin onay vermesi halinde iki oyuncunun görev yapabileceği ifade edildi.



İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren sol bek Özgür'ün ilk 11'deki yerini alması beklenirken, takımdan ayrıldıktan sonra yuvaya dönen santfor Deniz konusunda son kararı teknik ekip verecek.





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