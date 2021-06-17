Altay'da 10 numara hedefi Mijo Caktas

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay'da yönetim, takviye çalışmalarını sürdürüyor. 10 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren Mijo Caktas'ı listesine aldı. Yönetimin, bonservisi elinde bulunan ve 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.



20 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ



Hırvatistan A Milli takım formasını 1 kez giyen Mijo Caktas bu sezon Hajduk Split'te görev yaptığı 20 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi. Futbola ülkesi Dugopolije kulübünde başlayan Mijo Caktas daha sonra Rubin Kazan ve Hajduk Split'te de forma giydi. Kariyerinin büyük bir bölümünü Hajduk Split'te geçiren Hırvat oyuncunun, Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve forvet arkasında da görev yapan Caktas transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



ANASTASİOS DA GÜNDEMDE



Altay'ın dış transferde Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ile de ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlılların, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu ancak Panathinaikos'un sözleşmesi devam eden Chatzigiovanis'i bırakmayı düşünmediği ifade edildi. Yunanistan Milli Takımı'nda görev alan ve geçen sezon Panathinaikos'ta toplam 31 maçta forma giyen Yunan futbolcu 3 gol atarken, 5 de asist yaptı. Siyahbeyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli ile görüşmelerini sürdürüyor.



