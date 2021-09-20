Altay, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'de son maçını galibiyetle tamamlayan Altay, 6. hafta mücadelesinde 21 Eylül Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Altay maçı yarın saat 17.00'de başlayacak. Lige 2'de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay'da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan'ın sakatlıkları bulunuyor.



Çaykur Rizespor'la 13. randevu



Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.



Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.



