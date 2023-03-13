Altay: "Bu galibiyet bize iyi futbol getirecek"

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Eyüpspor galibiyetini, "Bu galibiyet bize daha iyi futbol ve mücadele getirecek diye düşünüyorum" diye yorumladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay: 'Bu galibiyet bize iyi futbol getirecek'
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13 Mart 2023 23:23
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, bu galibiyetin kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzümcü, "Uzun süredir kazanamama periyodundaydık. Camiamız ve futbolcularımız adına sıkıntılı sürece girmiştik. Bu süreçten bizi iyi oyun ve galibiyet çıkaracaktı. Bugün oyuncularımın mücadelelerinden dolayı mutluyum. Daha iyisi olacak. Bu galibiyet bize daha iyi futbol ve mücadele getirecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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