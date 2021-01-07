Altay Bayındır: "Benim için çok zor maçtı"

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır: 'Benim için çok zor maçtı'
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07 Ocak 2021 21:14
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Altay maç sonu sözlerinde; "Benim için çok zor bir maçtı, duygu yoğunluğu hat safhada bir maçtı. Dün maalesef kuzenimi kaybettim, beraber büyüdüğüm kuzenimi toğrağa verdim. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum, ikinci ailem de buradaydı, onların da yanında olmalıydım. Galibiyet önemliydi, çok mutluyum. Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum. Ruhu şad olsun." dedi.

Genç kaleci sözlerini; "Golü attıktan sonra aklıma kuzenim geldi, hep aklımda o vardı. Golü de ona arğaman ettim." diyerek bitirdi.



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