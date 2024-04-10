Altay'a şirketleşme çağrısı

1'inci Lig'de geçen hafta Eyüpspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek bitime 5 maç kala küme düşmesi kesinleşen Altay'da şirketleşme çağrıları arttı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'a şirketleşme çağrısı
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10 Nisan 2024 14:59
1'inci Lig'de geçen hafta Eyüpspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek bitime 5 maç kala küme düşmesi kesinleşen Altay'da şirketleşme çağrıları arttı. Önceki hafta yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanırken, eski başkan Ahmet Taşpınar kulübün mutlaka şirketleşmesi gerektiğini dile getirmişti.

Şimdi ise Altay'ın eski divan başkanı Ahmet Çoker'den şirketleşme açıklaması geldi. Ahmet Çoker'in, "Eğer tüm kulübü şirket yapıp satarsak herkes karşı çıkacak ve çıkmalı. Ama bugün futbolun evrildiği yer başka bir yönetim gerektiriyor. Bir grubun veya kişinin sermayesinin çözemeyeceği durumdayız. O nedenle yeniden yapılanmalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.
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