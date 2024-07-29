Altay'a Deniz Kadah müjdesi

TFF 2'nci Lig 'de futbol şubesini bir şirkete devretme projesinden henüz sonuç alamayan transfer yasaklısı Altay, tecrübeli golcü Deniz Kadah'ı 1 sezon daha takımda tuttu.



Kalecisi Ozan Evrim Önenç'le 1 seneliğine anlaşan siyah-beyazlılar, futbol kariyerini sonlandırmayı planlayan Deniz'i de ikna etti.



Başkan Süleyman Özkaral ile bir araya gelen 36 yaşındaki forvet, sözleşmeye imza attı. İmza atar atmaz ayağının tozuyla akşam idmanına katılan Deniz Kadah'ın takımda kalması camiayı da umutlandırdı. Altay'da 2020-2021 sezonundan bu yana forma giyen Deniz Kadah, geçen sezon ise 1'inci Lig'de 21 maça çıktı. Toplam 1629 dakika sahada kalan oyuncu 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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