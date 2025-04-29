Houston Rockets, Batı Konferansı ilk tur 4. maçında Golden State Warriors'a 109-106 mağlup olarak seride 3-1 geriye düştü.



Maçın en skoreri Alperen Şengün olurken, milli pivot, 31 sayı ve 10 ribauntla kariyerinin en yüksek skorlu playoff performansını sergiledi. Fred VanVleet'in 25 sayısı ve 8 üçlüğü ise galibiyet için yeterli olmadı.



Rockets, üçüncü çeyrekte 18-1'lik bir seriyle geri düşse de, Şengün ve Steven Adams'ın liderliğinde maça tutunmayı başardı. Ancak son saniyelerde Jimmy Butler'ın serbest atışları ve Buddy Hield'in kritik üçlükleriyle Warriors galibiyete ulaştı.



Cavaliers'tan 55 sayılık tarihi fark!



Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i 138-83 mağlup ederek seriyi 4-0 ile süpürdü. Bu galibiyet, NBA playoff tarihinin en farklı dördüncü skoru olarak kayıtlara geçti.



Donovan Mitchell 22 sayı, De'Andre Hunter 19 sayı, Ty Jerome 18 sayı ve Evan Mobley 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jarrett Allen ise 14 sayı, 12 ribaunt ve 6 top çalmayla double-double yaptı. Miami'de Nikola Jovic'in 24 sayısı yeterli olmadı.



