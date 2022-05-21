Alper Yılmaz: 'Anadolu Efes'e ve Türkiye'ye armağan olsun'

THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te genel direktör Alper Yılmaz, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Alper Yılmaz, "Ülkemize, kulübümüze, basketbolseverlere hayırlı olsun. Zorlandığımız bir kupayı seyircilerimizle kutluyoruz. Bize dualarını yollayan tüm Türk halkına armağan olsun. Arka arkaya kazanmak önemliydi. Sezon çok inişli çıkışlıydı. Son dakika çekişmeleriyle buraya geldik. Çekişmeli bir maçla da kazandık. Sezonun en iyi kadrosu Real Madrid'di ama tecrübemizle, enerjimizle kazandık. Herkese çok teşekkürler. Onların emekleriyle tarih yazıyoruz. 3 final ve 2 kupayla Türk basketbolunu Avrupa'nın zirvesine yerleştirdik. Devamı gelecektir. Türkiye için, kendimiz için mutluyuz. Bu kupa hem Anadolu Efes'e hem Türkiye'ye armağan olsun." dedi.



Açıklamalarına devam eden Alper Yılmaz, "Geçen sene de ağlamıştım. Bu sene de ağladım. Kazanınca gerçekten güzel. Eski bir basketbolcu olarak Real Madrid için de üzgünüm. Sonuçta kazanan bir takım oluyor. Bu başarı sadece Anadolu Efes'in değil, tüm Türk halkının!" sözlerini kullandı.



Alper Yılmaz, son olarak, "Oyuncuyken 14 kez file kestim. Yöneticilikte de 8-9 oldu. Güzel bir hatıra. Yaptığımız işleri bize hatırlatıyor." diye konuştu.





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