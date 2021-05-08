Alper Potuk'tan "Sus" işaretli gol sevinci

Ankaragücü'nde Alper Potuk, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından "Sus" işareti yaparak sevincini yaşadı.

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Alper Potuk'tan 'Sus' işaretli gol sevinci
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08 Mayıs 2021 21:02
Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Ankara ekibi erken golle öne geçerken, Alper Potuk'un gol sevinci dikkatleri çekti.

Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

30 yaşındaki Alper Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.


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