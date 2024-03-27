Alparslan Erdem'den Levent Mercan yorumu!

Fenerbahçe'de tüm camia 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlendi. Konuşulan tek konu, futbol takımının ligden çekilip çekilmeyeceği. Öte yandan sportif direktör Mario Branco, bu konuya kulaklarını tıkadı. Portekizli futbol adamı yeni sezonun yapılanması için kolları sıvadı.
BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Transferde ilk hedef, Karagümrük'ün yıldızı Levent Mercan. 23 yaşındaki sol bek için ocak ayında Galatasaray'ın girişimi sonuçsuz kalmıştı. Branco, elini çabuk tutup gurbetçi futbolcunun transferini bitirme aşamasına getirmeyi planlıyor. Eski hocası Alparslan Erdem, Levent Mercan'ın özelliklerini Fanatik'e anlattı.
İşte Alparslan Erdem'in o açıklamaları;
''10 NUMARAYDI SOL BEK YAPTIM''
"Levent Mercan bize ilk geldiğinde orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayan bir oyuncuydu. Gelişimini de bu şekilde gerçekleştirmiş, oyun kurucu özellikleri üst seviyede olan bir isim. Karagümrük'te Caner Erkin ayrılınca bir sol bek ihtiyacımız oluştu. Aslında sol bekte değerlendirebileceğimiz başka oyuncular da vardı ama ben Levent'i o bölgede kullanabileceğimizi düşünüyordum. Bunu Andrea Pirlo ile paylaştığımda pek sıcak değildi ama daha sonra Levent'le görüştüm. Ona bir takım video analizlerle aslında bu mevkide daha iyi oynayabileceğini anlattım. Eski bir sol bek olarak onunla özel çalışmalar da yaptık."
''MÜTHİŞ KATKILAR VEREBİLİR''
"Zaten çok açık bir oyuncu, taktiksel zekası oldukça yüksek. Oyun kurucu bir bek olarak da ligde çok çabuk fark yarattı. Özellikle biri oyun kurucu, diğeri daha dengeli beklerle oynamak isteyen takımlarda gerçekten müthiş katkılar verebilir. Elbette savunmaya dair eksikleri vardı, hâlâ da var ama gördüğüm kadarıyla bunları da her geçen gün azaltıyor."
''REKABETİNİ ORTAYA KOYDU''
"Tabii ki büyük takımda oyuncu özellikleri kadar karakter koyabilmeniz de önemli. Levent'in bu açıdan da sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü asla pes etmeyen, kaptanlığa kadar yükselen bir oyuncu. Pirlo ve Farioli dönemlerinde çok oynamamasına karşın rekabetini her zaman ortaya koydu ve bugün önemli bir noktaya gelmeyi başardı.
BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Transferde ilk hedef, Karagümrük'ün yıldızı Levent Mercan. 23 yaşındaki sol bek için ocak ayında Galatasaray'ın girişimi sonuçsuz kalmıştı. Branco, elini çabuk tutup gurbetçi futbolcunun transferini bitirme aşamasına getirmeyi planlıyor. Eski hocası Alparslan Erdem, Levent Mercan'ın özelliklerini Fanatik'e anlattı.
İşte Alparslan Erdem'in o açıklamaları;
''10 NUMARAYDI SOL BEK YAPTIM''
"Levent Mercan bize ilk geldiğinde orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayan bir oyuncuydu. Gelişimini de bu şekilde gerçekleştirmiş, oyun kurucu özellikleri üst seviyede olan bir isim. Karagümrük'te Caner Erkin ayrılınca bir sol bek ihtiyacımız oluştu. Aslında sol bekte değerlendirebileceğimiz başka oyuncular da vardı ama ben Levent'i o bölgede kullanabileceğimizi düşünüyordum. Bunu Andrea Pirlo ile paylaştığımda pek sıcak değildi ama daha sonra Levent'le görüştüm. Ona bir takım video analizlerle aslında bu mevkide daha iyi oynayabileceğini anlattım. Eski bir sol bek olarak onunla özel çalışmalar da yaptık."
''MÜTHİŞ KATKILAR VEREBİLİR''
"Zaten çok açık bir oyuncu, taktiksel zekası oldukça yüksek. Oyun kurucu bir bek olarak da ligde çok çabuk fark yarattı. Özellikle biri oyun kurucu, diğeri daha dengeli beklerle oynamak isteyen takımlarda gerçekten müthiş katkılar verebilir. Elbette savunmaya dair eksikleri vardı, hâlâ da var ama gördüğüm kadarıyla bunları da her geçen gün azaltıyor."
''REKABETİNİ ORTAYA KOYDU''
"Tabii ki büyük takımda oyuncu özellikleri kadar karakter koyabilmeniz de önemli. Levent'in bu açıdan da sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü asla pes etmeyen, kaptanlığa kadar yükselen bir oyuncu. Pirlo ve Farioli dönemlerinde çok oynamamasına karşın rekabetini her zaman ortaya koydu ve bugün önemli bir noktaya gelmeyi başardı.