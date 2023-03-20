Alonso üçüncülüğü aldı, kaybetti, geri aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Aston Martin takımının pilotu Fernando Alonso'nun nihai derecesi üçüncülük oldu.



Yarışı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen sonrasında aldığı 10 saniye cezası yüzünden derecesi dördüncülüğe gerileyen İspanyol pilota verilen ceza, bir kez daha değerlendirildi.



Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Aston Martin takımının itirazı sonrası yeni kanıtların ve sözlü ifadelerin ışığında kararın tekrar değerlendirildiği, Alonso'ya verilen cezanın geri alındığı belirtildi.



Cezaya neden olan Aston Martin mekanikerlerinin "pit stop" sırasında araçla temas etmesinin, çalışma eylemi standardında değerlendirilebileceği ve kurallarda bu konuda net bir ifadenin yer almaması nedeniyle cezanın geri alındığı vurgulandı.



Bu sonuçla Alonso, yarışı ceza öncesindeki derecesi üçüncülükle bitirmiş sayıldı. Mercedes takımından George Russell'ın derecesi ise üçüncülükten dördüncülüğe geriledi.



Otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun, cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelenmişti. Mekanikerlerin pit stop sırasında Alonso'nun aracına 5 saniye geçmeden dokunduğunu tespit eden komiserler, bu sebeple 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırmıştı.



Değerlendirmenin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanı ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 43



3. Fernando Alonso (İspanya): 30



4. Carlos Sainz (İspanya): 20



5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20



Takımlar



1. Red Bull: 87



2. Aston Martin: 38



3. Mercedes: 38



4. Ferrari: 26



5. Alpine: 8









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ