Almanya Ligi Bundesliga'nın geri dönüş tarihi netleşti

ALMANYA, NORMAL HAYATA ADIM ADIM DÖNÜYOR

, 15 Mayıs'ta geri dönüyor. Alman devleti, koronavirüs nedeniyle sıkı sağlık tedbirleri alınması şartını koştu ve yeşil ışık yaktı ve Almanya Futbol Federasyonu da tarihi netleştirdi.Alman Şansölyesi, kulüplerle yaptığı videokonferans görüşmesinde yeşil ışık yaktı ve federasyon da yapılan görüşmeler sonrasında 15 Mayıs tarihini belirledi.Merkel, ligin geri dönmesi içinse iki şart koştu. Bu şartlardan ilki maçlara seyirci alınmaması. İkinci şart ise sıkı sağlık tedbirleri alınması ve bunlara harfiyen uyulması... Ülkede 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı.Almanya, 11 Mayıs'tan sonra normal hayata adım adım geçmeye hazırlanıyor. Büyük alışveriş yerleri tekrar açılacak. Müzeler ve kuaförler, sıkı tedbirler altında tekrar kapılarını açtı. Kiliseler, gündelik işleyişine geri döndü. Fabrikalar da tekrar çalışmaya başladı.Koronavirüsle mücadelede Avrupa'nın en başarılı ülkesi olan Almanya, yayılımı da yavaşlatmayı başardı. Almanya'da her 100 taşıyıcı, 74 başka kişiye bulaştırıyor.