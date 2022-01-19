Almanya Kupası'nda Dortmund, St. Pauli'ye elendi

Almanya Kupası son 16 turunda Dortmund, deplasmanda St. Pauli'ye 2-1 yenildi ve turnuvadan elendi.

, Fotoğraf; EPA
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Almanya Kupası'nda Dortmund, St. Pauli'ye elendi
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19 Ocak 2022 00:52
Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'ye konuk oldu.

Millerntor-Stadion'da oynanan maçı St. Pauli 2-1 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi ve tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Amenyido'nun golüyle öne geçen St. Pauli, 40. dakikada Witsel'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 58. dakikada Haaland'ın penaltısıyla fark 1'e inerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik St. Pauli üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Kupası'nda çeyrek finaldeki eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak.

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