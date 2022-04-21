Almanya'da finalin adı belli oldu

Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi.



Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 25. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 önde tamamladı.



Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 61. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.



Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.



Leipzig böylelikle, diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg'u 3-1 mağlup eden Freiburg'un finalde rakibi oldu.



Final karşılaşması 21 Mart'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





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