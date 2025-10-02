Almanya'da Can Uzun pişmanlığı!

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt'un genç hücum yıldızı Can Uzun'un performanslarını hayranlıkla izlerken bir yandan da burukluk yaşıyor.Federasyon, 19 yaşındaki Regensburg doğumlu futbolcuyu uzun süre milli takım için ikna etmeye çalışmış, ancak Can Uzun 2024 yılının baharında kesin olarak Türkiye'yi seçmişti.Völler, Can Uzun ile ilgili,dedi.Rudi Völler, ayrıca,sözlerini sarf etti.Eintracht Frankfurt forması altında sezona çok iyi bir giriş yapan Can Uzun, 8 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.