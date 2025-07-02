Alioski'den yıllar sonra Galatasaray itirafı!

Fenerbahçeli eski futbolcu Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalına konuk olurken samimi açıklamalar yaptı. Alioski, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldığını ancak bu anlaşmaları tercih etmediğini açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 15:10
Fotoğraf: X.com
Alioski'den yıllar sonra Galatasaray itirafı!
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın YouTube programı 'DemiCast'e konuk oldu. Alioski, sarı-lacivertli günleri ve Süper Lig deneyimi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İTIRAFI: GALATASARAY VE TRABZONSPOR TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Merih Demiral'ın "Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı?" sorusuna Alioski, sürpriz bir itirafla yanıt verdi: "Evet, Galatasaray ile vardı, Trabzonspor'la vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum."



ARDA GÜLER'IN DEĞIŞMEYEN KARAKTERI

Real Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan Alioski, genç yıldızın karakterine övgüler yağdırdı: "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi."

MOURINHO YORUMU: "LIG KOLAY DEĞIL"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine dair soruyu yanıtlayan Alioski, Portekizli teknik direktörün gelişinin şampiyonluk beklentilerini artırdığını ancak Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu vurguladı: "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil." (abc gazetesi)

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