Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün sonuçları pozitif

Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün sonuçları pozitif
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01 Nisan 2021 19:07
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, bugünkü Kovid-19 testlerinde 2 antrenörde pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Antrenörlerde herhangi bir semptom bulunmadığı ve iki kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Aliağa Petkimspor'un 3 Nisan Cumartesi günü oynayacağı TOFAŞ maçının ertelendiğini açıklamıştı.



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