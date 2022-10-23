Aliağa Petkimspor, Kenny Chery ile anlaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Kanadalı oyun kurucu Kenny Chery'yi transfer etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Rusya Ligi ekiplerinden Avtodor forması giyen Kenny Chery, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Rusya Ligi ekiplerinden Avtodor forması giyen Kenny Chery, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
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