Aliağa Petkimspor, Kenny Chery ile anlaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Kanadalı oyun kurucu Kenny Chery'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor, Kenny Chery ile anlaştı
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23 Ekim 2022 16:08
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Kanadalı oyun kurucu Kenny Chery'yi transfer etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Rusya Ligi ekiplerinden Avtodor forması giyen Kenny Chery, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

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