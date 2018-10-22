Ali Koç'tan soyunma odasında çok sert uyarı!

Başkanı, Sivasspor beraberliği sonrasında soluğu soyunma odasında aldı. Yaklaşık 30 dakika içeride kalan Başkan, 2 puanlık kaybın faturasını kestiği teknik heyet ve futbolculara sert eleştirilerde bulundu. Koç, milli takım arasında aldıkları kararların ardından yenilerini almaktan çekinmeyeceğini belirterek gözdağı verdi.Ali Koç, futbolculara, "Böyle bir tablo size yakışıyor mu? Koskoca Fenerbahçe takımı 9 maçta 9 puan almış. Belki şanssızlıklar da var. Ama her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Bu şansı kendimiz yaratmalıyız. Kazanmak için daha istekli olmalısınız. İlk 45 dakikada hiçbir şey yapmadık. Maça daha istekli başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.Taraftarı çok üzdüklerini belirten Koç, "Bu camia bunları hak etmiyor. Bu işin sorumlusu olarak bu durumu temizlemek size düşer. "Fener kümeye" diye bağırıyorlar. Taraftara bunları yaşatma hakkınız var mı? Takımda ne eksikse hep birlikte tespit etmeliyiz. Artık bu gidişe bir son vermeliyiz. Yönetim olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Ali Koç, milli takım arasında bazı kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Bazı futbolcuları kadro dışı bıraktık. Bazılarının görevine son verdik. Mevcut tabloda hatasını tespit ettiğimiz başkaları olursa, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin iyiliği için radikal kararlar gerekiyorsa, bunu da yaparız" dedi.Mehmet Ekici, Sivas'ta 61. dakikada oyuna girmiş, 78. dakikada sakatlık nedeniyle çıkmıştı. Oyuncunun, dün çekilen MR'ında sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sakatlıkları bulunan diğer isimlerden Slimani ile Benzia'nın ise Anderlecht'le perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi mücadelesine yetişeceği gelen haberler arasında. Öte yandan Belçika Ligi'nde Cercle Brugge'ü konuk eden Anderlecht, Landry Dimata'nın hat-trick'i ve Pieter Gerkens'in golüyle 4-2 kazandı.Fenerbahçe'nin üst üste aldığı kötü sonuçlarla kahrolan taraftarlar, İsviçreli forvet Michael Frey'e patladı... Frey'in, dün twitter hesabından yaptığı, "Önümüze bakıyoruz. Tam hız devam" paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarların öfke katsayısını artırdı. Frey'in paylaşımının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, sert ifadelerle Frey'in mesajını eleştirdi.*Fotoğraf Sabah'tan alınmıştır.