Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e 29 numara önerisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni transfer Sinan Gümüş'ün forma numarasının 29 olmasını istedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e 29 numara önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 08:33
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sinan Gümüş'ün, forma numarasıyla ilgili kulüp başkanı Ali Koç'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Gümüş, ilk önce 77 numarayı talep etti ama 77 numara Gökhan Gönül'de olunca Başkan Koç, "29 numarayı giy, bu sezon 29. şampiyonluğumuzu kazanalım" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Sinan Gümüş, Ali Koç'un bu sözlerinin ardından 29 numarayı giymeyi kabul etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için