Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e 29 numara önerisi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sinan Gümüş'ün, forma numarasıyla ilgili kulüp başkanı Ali Koç'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



Gümüş, ilk önce 77 numarayı talep etti ama 77 numara Gökhan Gönül'de olunca Başkan Koç, "29 numarayı giy, bu sezon 29. şampiyonluğumuzu kazanalım" dedi.



Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Sinan Gümüş, Ali Koç'un bu sözlerinin ardından 29 numarayı giymeyi kabul etti.



