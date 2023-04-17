Ali Koç'un şampiyonluk coşkusu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadınlar Euroleague şampiyonluğunun ardından büyük sevinç yaşadı.



Başkanlığı döneminde ilk kez EuroLeague'de bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan Ali Koç, kupanın takımın hakkı olduğunu söyleyerek seremoniye katılmak istemedi.



Sonrasında kaptan Olcay Çakır Turgut'un ricasını kırmayan Ali Koç, takımın yanına gelerek kupayı öptü.



ŞAMPİYONLUK COŞKUSU



Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding'e kupasını FIBA Başkanı Turgay Demirel takdim etti. Kupa kaptan Olcay Çakır'ın elinde yükselirken bütün takım şampiyonluk sevincini birlikte yaşadı.





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