Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için açıklamada bulundu. Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyledi. Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.
MILAN SKRINIAR TRANSFERİ
Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." diye konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." sözlerini sarf etti.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Fenerbahçe'nin kanat transferi için gündeminde Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'tan Dorgeles Nene yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için son dönemde öne çıkan aday ise Aston Villa'dan Youri Tielemans.
