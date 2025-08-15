15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-352'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-116'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-460'

Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüştüklerini söyledi.

calendar 15 Ağustos 2025 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için açıklamada bulundu. Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyledi. Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

MILAN SKRINIAR TRANSFERİ

Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." diye konuştu.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." sözlerini sarf etti.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Fenerbahçe'nin kanat transferi için gündeminde Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'tan Dorgeles Nene yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için son dönemde öne çıkan aday ise Aston Villa'dan Youri Tielemans.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
