Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacakları maç için açıklamada bulundu. Ali Koç, Avrupa'daki tura göre Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuru yapacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması!
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13 Mart 2024 16:52
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçı için erteleme başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Önce turu geçelim. UEFA Başkanı, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı."

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