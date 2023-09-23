Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret

Fenerbahçe'de 11'de 11 ile başlanan sezonun ardından başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulundu.
TEBRİK VE TEŞEKKÜR ETTİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, bu görüşmede takıma ve İsmail Kartal'a teşekkür ederek galibiyet serisi için tebrik etti.
"HOCA TESİSLERDEN ÇIKMIYOR"
Haberde; teknik direktör İsmail Kartal'a desteğini gösteren Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamın zamanının çoğunu tesislerde geçirmesine dikkat çektiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
TEBRİK VE TEŞEKKÜR ETTİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, bu görüşmede takıma ve İsmail Kartal'a teşekkür ederek galibiyet serisi için tebrik etti.
"HOCA TESİSLERDEN ÇIKMIYOR"
Haberde; teknik direktör İsmail Kartal'a desteğini gösteren Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamın zamanının çoğunu tesislerde geçirmesine dikkat çektiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.