Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun ilk 11 maçından galibiyetle ayrılan takımı tebrik etmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret
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23 Eylül 2023 15:37
Fenerbahçe'de 11'de 11 ile başlanan sezonun ardından başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulundu.

TEBRİK VE TEŞEKKÜR ETTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, bu görüşmede takıma ve İsmail Kartal'a teşekkür ederek galibiyet serisi için tebrik etti.

"HOCA TESİSLERDEN ÇIKMIYOR"

Haberde; teknik direktör İsmail Kartal'a desteğini gösteren Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamın zamanının çoğunu tesislerde geçirmesine dikkat çektiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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