Ali Koç'tan 3 Temmuz göndermesi ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi forma lansmanında başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.



Forma tanıtımındaki video için konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Çok az biliyorduk biz de, tanıtım videosu mükemmel ötesi olmuş. Uzun zamandır böyle bir video görmemiştik. Bir de yeni formalarımızla enerjiyi sahaya yansıttığımız zaman işimiz daha da kolaylaşacak. Fenerbahçe'deyseniz, yöneticisiyseniz, sporcusuysanız, devamlı eleştiri var. Bir eleştiri de 'Ne işiniz var Ülker Spor Salonu'nda?' oldu. Biz neden buradayız, stadımızda bütün çatı değişiyor. İlk maçımızı tam yetişmeyecek. Şu an inşaat halinde olduğu için bu etkinliği yapamadık." ifadelerini kullandı.



3 TEMMUZ SÖZLERİ



3 Temmuz'a da göndermede bulunan Ali Koç, "Bugün her zaman için bizim için özel bir gün. Umudun, mutluluğun, güzelliğin, sarı-lacivertin ne demek olduğunu anlatan bir gün. Bu 19 Temmuz da bizim için özellikle önemli. Niye özellikle önemli, çünkü 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz kumpası, bunun gölgesi, iftirası, fitnesinden kurtulduğumuz sene. Biz Fenerbahçelilerin zaten şüphesi yoktu ama, her türlü hukuku seviyesiyle kurtulduğumuz sene. Bu yüzden çok önemli. Haklılığımızın resmen kanıtlandığı, masumiyetimizin resmen tescillendiği, o masumiyet karinesinin yerler altında ezildiği günleri hatırlayın. Nereden nereye geldik, işte zaman nelere kadir, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma huyu vardır. Neler çektiğimizi biz biliyoruz, ama Fenerbahçe o gün de duruşuyla, asaletiyle, mücadelesiyle, pek çok zaman, pek çok tarihte, sadece ülkemizde değil, dünyaya örnek olduğu gibi, burada da müthiş bir duruş sergiledi. Sadece bizim değil, Allah kimsenin başına böyle bir iş getirmesin. Ama şimdi hesap vakti. Bizim için daha iş bitmedi. Onu da burada ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



"REKOR KIRALIM"



Formalar için taraftarlara mesaj gönderen Ali Koç, "Kombinelere tüketmekte rekor kırdık bu sene. Saatler içinde tükendi kombineler. Taraftarımıza milyonların karşısında teşekkür ediyorum. Onların Fenerbahçe sevgisi, sadakati dünyada eşi olmayan bir seviyede. Bunu da gösteriyorlar kombine satışlarında. Sizlerden ricam bu sene forma satışında da rekor kıralım." dedi.



ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI



Dinamo Kiev ile oynanacak maça da değinen sarı-lacivertli yönetici, "Yarın Polonya'dan inşallah çok iyi bir skorla döneriz. İnşallah İstanbul'a gelince de bu işi bitirip, bundan sonraki tura devam edeceğiz düşünceleri için de yarınki maçı bitirelim." sözlerini kullandı.



En büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Ali Koç, "3 raundumuz var, hedef Şampiyonlar Ligi ama en büyük hedef Cumhuriyet'in 100. yılında, bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda çok önemli sorumluluk alan, bir spor kulübünün çok ötesinde olan, Fenerbahçe'ye yakışacağını düşündüğümüz bu yılda şampiyonluğu kazanmak." değerlendirmesini yaptı.



Ali Koç, son olarak, "Bu vesileyle, futbolcularımız, hocamızın, yolları açık, şansları bol olsun. İnşallah iyi bir skorla, umut vaat eden bir skorla Polonya'dan döneceğiz" diye konuştu.





