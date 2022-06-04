Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuştu. Koç, Jorge Jesus için "Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik" ifadelerini kullandı.



İşte Ali Koç'un açıklamaları...



"HEPİMİZİN ODAĞI BURADA OLMALIDIR"



Silivri'de son duruşmadan sonra basın mensuplarına görüşlerimizi belirtmiştik. Fenerbahçe'nin artık hesap sorma vakti geldi demiştik. Bir sürece başladık. 3 Temmuz süreci Yargıtay kararıyla son buldu. Fenerbahçe'nin haklılığı ortaya çıktı. Asıl savaş burada başlıyor. Kulübümüz tarafından masumiyet karinesi hiçe sayıldı. TFF'ye bildiğiniz üzere dava açıldı. Davanın yargılanması devam ederken TFF avukatları, davayı sürüncemede bulunmak istediler. Hakimin reddi talebinde bulundular, konu İstinaf Mahkemesi'ne götürülmüştür. Dava devam edecektir. Hepimizin odağı burada olmalıdır. Şampiyonlar Ligi'ne katılımımızın engellenmesi, kumpas kuranların FETÖ mensubu hakim, polis ve savcılar olması sebebiyle Adalet Bakanlığı nezdinde adımlar atılmıştır. Kumpas nedeniyle UEFA tarafında da itibar kaybı olmuştur.



"HAKLI DAVAMIZIN ARKASINDA OLACAĞIZ"



Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık, 2 yıl UEFA'ya gitmemiz engellenmiştir. Tüm zararların, TFF kadar Adalet Bakanlığı tarafında da bir sorumluluğu olması gerektiği açıktır. Bugün kulübümüz avukatları tarafından sonradan dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, 659 sayılı KHK kapsamında başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurunun amacı devlete karşı dava açmaksızın, Fenerbahçe'nin itibarının iade edilmesi ve zararlarının karşılanmasıdır. Haklı davamızın arkasında olacağız. Desteğinizi bekliyoruz.



"PAÇAVRA PANKART SEBEBİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Trabzonspor'un tribününde açılan paçavra pankart sebebiyle de suç duyurusunda bulunulmuştur. Sadece Türkiye'de sınırlı kalmadı. 97 Fenerbahçe derneği ve bireysel olarak da başvurular da yapılmıştır. Teşekkür etmek istiyorum. Talep gelsin gelmesin, kulübün yanında olmak önemli. Destekler için teşekkür ederim.



"GÖNLÜMÜN BİR YERİNDE BU ÇILGIN HOCAYI GETİRME HAYALİ VARDI"



Dün hocamızı açıkladık. Bugün de bize yakışır şekilde İsmail Kartal hocamızla vedalaşmamızı yaptık. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran, 834 maçta 2.04 puan ortalaması yakalayan, dünyanın 10 iyi teknik adamlarından biri olan, kupalar kazanmış, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımımızın başına getirdik. Hangi yolda tercih yapsak bizim için kazan-kazan olmayacaktı. Taraftarlarımız bir nebze durum değerlendirmesi yapmakta geçmişe nazaran zayıfladı. 2 maç kötü giderse çok iyi işleyen bir sistem vardı, İsmail Kartal'ı neden bıraktınız olacaktı. İsmail Hoca ile devam etsek dünya çapında hoca sözünüz vardı, mevcut hoca ile devam ettiniz denilecekti. Bize yüklenilecekti. Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı? Değil. Dünyanın en iyi 10 antrenöründen biri seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu, sonuçlar alındığında daha pekişmiş olur. Ağzınızla kuş tutarsanız tutun, o top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Bana göre atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve şampiyon oluruz.



"YAPILANLAR EN ÇOK FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR"



Her sezonun başında Fenerbahçe şampiyon ilan edilmektedir. Ama hep bize rastlıyor bu işin olumsuz taraflar. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Sonuna kadar, hep destek, tam destek diyorum. Salonda, sahada maçlar oynanırken değil! Öyle olunca ne oluyor? Top almak istemiyor oyuncular! Oyuncular profesyonel ama onlar da insan. Benim pes etmem için çok çaba harcandı, hem içeriden hem de dışarıdan. Dışarıya bir şey demiyorum ama içerideki arkadaşlara söylüyorum. Aynı şarkıyı söyleyelim. Pes etmeyeceğimi anlamışsınızdır. Ucuz, belden aşağı vurmalar... Yapılanlar en çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ben kahrolurum, üzülürüm belki ama sonuçta Fenerbahçe etkileniyor. Önemli olan Fenerbahçe'nin etkilenmesi.



