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Ali Koç: "Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulun tarihini duyurdu.

calendar 18 Mayıs 2025 15:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 16:06
Haber: Sporx.com
Ali Koç: 'Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul var'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Ali Koç, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu. 

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Ali Koç, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Eylül ayında gerçekleşecek seçimin tarihini açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca Ali Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını duyurdu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI...
Ali Koç: "Kıymetli camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün açık ve samimi bir şekilde yaşadığımız süreci değerlendirmek ve gelecek adımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da kulübümüze kazandırarak sezona başladık."

"14 YILDA BİR ŞAMPİYONLUĞUN SEBEBİ...

Şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması haklı tepki ve eleştirilere yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalı ki futbolda 2010/11 şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.

"SEÇİM SAKINCALARINI BELİRTMİŞTİM..."

Camiamızın haklı tepki ve eleştirilerini, tribünden gelen birileri olarak anladığımızı, kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüzün tarih ve kültürüne yakışmadığını, demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzaların toplanması halinde genel kurula gideceğimizi, camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğunu söylemiştim."

"118 YILLIK TARİHTE İMZA TOPLAMAK YOK!"

Fenerbahçemizin geleceği adına önem arz eden konulara ilişkin görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında yapılacak seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktadayız. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önceki görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması yaşanmamıştır.

"CAMİAYI MANİPÜLE EDENLER..."

Tarihi boyunca camiamız ortak akılla sağ duyuyla, gelenekleriyle hareket etmiştir. İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlı, en doğru yolun bu olduğuna inanan üyelerimiz olduğunu da biliyoruz. Değerlerimizi hiçe sayarak camiamızı manipüle ederek kendi menfaatlerinin peşinde olanlar olduğunu bilmenizi istiyorum.

"SEÇİM EYLÜL AYINDA"

Yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Hepimizin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Başarıyı belirleyen dinamiklerin tüm tohumları bu süreçte atılmaktadır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız.

NEDEN SEÇİM EYLÜL AYINDA?

Kulübümüzün menfaatlerini gözeterek eylül ayını belirlememizin önemli noktalarını paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Euro bazında gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Bu başarının önemli ayaklarından biri sponsorluklar oldu. Büyük markalarla müzakereler devam etmektedir. Gayrımenkullerden ekonomik değer yaratma aşamasındayız. Özetle; olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulla beraber eylülde yapma kararımızı inat değil sorumluluktur. Yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar, maddi ve manevi fedakarlıklar bizi kritik eşiğe getirmiştir. Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır.

ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim." 


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