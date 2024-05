Ali Koç: 'Bu başarının sahibi TVF'dir'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi ve Olimpiyat Oyunları için açıklamalarda bulundu.



Voleybolun bu denli yükselmesindeki en büyük payı TVF'ye veren Ali Koç, "Türkiye'de bu seviyede voleybol oynanıyorsa bu TVF'nin başarısıdır. Şu an ligler bitti. Kulüpleri bir yana koyduk. Şimdi 85 milyonun takip edeceği süreç başlıyor. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı spor yılıdır. Çünkü kadın voleybol takımımız dünyada birinci oldu. Bununla beraber bu bir tesadüf değil. Tesadüf başarılar nedir, bir sene bir şey tutturursun ama sonradan üzerine bir şey koyamazsın." ifadelerini kullandı.



Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya istediğini söyleyen Ali Koç şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Ama milli takımımız üzerine koya koya geldi bu duruma. Müthiş bir başarı var. Buraya gelmek çok zor ama daha da zoru burada kalmak. Madalya istiyoruz. Her türlü madalyaya razıyız ama olimpiyatlardan altın alırsak daha güzel olur. İnşallah diğer spor branşlarında da o başarıları getiririz. Her zaman futbol söz konusuysa voleybol federasyonumuz örnek olarak gösteriyorum. Bu federasyonun bir planı, yol haritası ve inancı var. Başarı geldikçe sponsorluklar da artıyor. Bir vatandaş olarak başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah bir sakatlık olmadan bileğimizin hakkıyla başarılarımızı alırız."



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şu ifadeleri kullandı:



"Güzel düşünceleri için Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve özellikle voleybola vermiş olduğu önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim bu başarımız tesadüf değildir. Biz paydaşlarımızla, samimiyetle, adaletle bir yere varıyoruz. Başarının en büyük paydaşı kulüplerimizdir. Kulüplerimiz 8 ay oyuncuların her şeyiyle ilgileniyorlar. Bu oyuncuların bugüne gelmesinde kulüplerimizin büyük emeği var."





