Ali Koç: "250 milyon TL çerez parası"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye açtıkları tazminat davası için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: '250 milyon TL çerez parası'
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27 Ağustos 2021 16:49
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, TFF'ye açtıkları 250 milyon liralık tazminat davası açmalarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç. Sadece bir sezon Avrupa kupalarına gitmemekle kalmadık. Elimizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldık. Şampiyonluk şansımızı olumsuz etkileyecek transferler yapmak zorunda kaldık. Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda. Bunun üstüne koyacağımız başka davalar da olacak. Bu sürecin en kısa zamanda sonuca varılmasını istiyoruz."


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