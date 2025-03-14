Alexander Djiku: "Penaltılar şans işi, piyango"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers'a penaltı atışları sonucu elenen Fenerbahçe'de Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alexander Djiku: 'Penaltılar şans işi, piyango'
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14 Mart 2025 02:26
Son güncelleme 14 Mart 2025 02:27
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers'a penaltı atışları sonucu elenen Fenerbahçe'de Alexander Djiku maçın ardından konuştu. 

Djiku, "İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk." dedi. 

Alexander Djiku, Rangers ile oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği maçta tek golü atan isimdi.
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