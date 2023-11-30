'nin Ganalı savunmacısıiyle ilgili konuştu.Foot Mercato'ya konuşan başarılı savunmacı,Sarı-lacivertlilerin projesini öven Djiku,vegibi üst düzey yeteneklerin takımda rekabetçi bir hava oluşturduğunu söyledi.Öte yandan Djiku, Fenerbahçe'nintercih sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.Ganalı stoper,açıklamasını yaptı.Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu. Sergilediği performansla dikkat çeken Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişilmez isimleri arasına girdi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan başarılı oyuncunun eksikliği Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. Savunma hattındaki kurgunun bozulması, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıplarını beraberinde getirdi.İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Djiku'nun geri dönüşü dört gözle bekleniyor. Sivasspor maçında da görev alamayacak olan yıldız savunmacının Beşiktaş derbisinde sahada olması arzulanıyor.Djiku, Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Deneyimli stoper 1 kez de ağları havalandırdı.