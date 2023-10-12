Alexander Arnold, kendisini en çok zorlayan ismi açıkladı!

Altyapısından yetişip geliştiği ve taraftarın sevgisini kazandığı Trent Alexander-Arnold, sürpriz bir itirafa imza attı.



Kulübünün YouTube kanalına konuşan Arnold, 'şimdiye dek seni en çok hangi oyuncu zorladı' sorusuna cevap verdi.



Verdiği cevapla herkesi şaşırtan Arnold, ''Bu soruya Manchester City'de oynayan Brandon Barker derdim. 18 yaşındaydım, 21 yaş altı takımı'nda oynuyordum. İlk kez Anfield'da 3-0 mağlup olduk. Brandon Barker, 2 gol attı ve asist yaptı. 60. dakikada çıktım. Bugüne kadar beni mahveden rakibimin o olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle olmamıştım. O an da 'bu çocuk dünyanın en iyi oyuncusu olacak' diye düşünüyordum. Hiç bu kadar hızlı, keskin ve etkili hareket eden birini görmemiştim, o yüzden Brandon Barker derdim.'' şeklinde konuştu.



Son olarak Kıbrıs ekibi Omonia Lefkoşa'da forma giyen Brandon Barker, Kıbrıs ekibinden ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. Kariyerinde toplamda 210 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 31 gol, 26 asistlik performans sergiledi.



