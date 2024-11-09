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Alex'ten Volkan Demirel için duygusal paylaşım!

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, eski takım arkadaşı Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Alex'ten Volkan Demirel için duygusal paylaşım!
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09 Kasım 2024 20:18
Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, eski takım arkadaşı Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yeni görevinde başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı paylaşımında Alex, yıllar önce Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile bugün maç öncesi birlikte çekindikleri fotoğrafı kullandı.

Alex de Souza, ayrıca "Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan." ifadesine yer verdi.

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